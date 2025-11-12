Modern Times Group MTG AB Registered b Aktie
Ausblick: Modern Times Group MTG Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Modern Times Group MTG Registered B lädt am 13.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,54 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Modern Times Group MTG Registered B einen Gewinn von 1,45 SEK je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 106,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,97 Milliarden SEK gegenüber 1,44 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 13,71 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum -1,740 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,58 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,02 Milliarden SEK im Vorjahr.
