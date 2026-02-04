Ausblick: Modern Times Group MTG Registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Modern Times Group MTG Registered B wird am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Modern Times Group MTG Registered B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,79 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -2,040 SEK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 83,78 Prozent auf 3,11 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,69 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,99 SEK, während im vorherigen Zeitraum noch -1,740 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 11,57 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 6,02 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at