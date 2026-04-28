Ausblick: Modern Times Group MTG Registered B präsentiert Quartalsergebnisse

Modern Times Group MTG Registered B äußert sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,51 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 562,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,530 SEK erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Modern Times Group MTG Registered B 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,90 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Modern Times Group MTG Registered B 2,56 Milliarden SEK umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,70 SEK, während im vorherigen Jahr noch -0,530 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,95 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 11,58 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at