Ausblick: Modern Times Group MTG Registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Modern Times Group MTG Registered B stellt am 21.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,57 SEK je Aktie gegenüber -0,520 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Modern Times Group MTG Registered B 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,99 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Modern Times Group MTG Registered B 2,91 Milliarden SEK umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 14,30 SEK, gegenüber -0,530 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 12,37 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,58 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at