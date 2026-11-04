Modern Times Group MTG AB Registered b Aktie

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WKN DE: A3DPAQ / ISIN: SE0018012494

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Modern Times Group MTG Registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Modern Times Group MTG Registered B lädt am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,12 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 845,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,330 SEK erwirtschaftet wurden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,99 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Modern Times Group MTG Registered B für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,99 Milliarden SEK aus.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 15,29 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,530 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 12,48 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 11,58 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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