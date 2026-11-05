Moderna Aktie
WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079
|Analystenmeinungen
|
05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Moderna mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Moderna wird am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
16 Analysten schätzen im Schnitt, dass Moderna für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,096 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,510 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Moderna in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,38 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 890,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -8,418 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -7,260 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 22 Analysten von durchschnittlich 2,10 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Moderna Inc
|
18:01
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
18:01
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
12:45
|Moderna swings to profit as momentum for cancer vaccine builds (Financial Times)
|
05.11.26
|S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Moderna von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.11.26
|Ausblick: Moderna mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Anleger lassen NASDAQ 100 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Gewinne in New York: S&P 500 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Moderna Inc
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Moderna Inc
|232,25
|7,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.