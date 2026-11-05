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WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079

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Analystenmeinungen 05.11.2026 07:01:06

Ausblick: Moderna mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Moderna präsentiert die Bilanz für das abgelaufene Quartal - das prognostizieren Analysten.

Moderna wird am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass Moderna für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,096 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,510 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Moderna in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,38 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 890,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -8,418 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -7,260 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 22 Analysten von durchschnittlich 2,10 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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