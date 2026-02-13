Moderna Aktie

Moderna für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Erwartungen 13.02.2026 12:01:00

Ausblick: Moderna öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Moderna öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Moderna gewährt einen Blick in die Bücher - die Analysten-Prognosen.

Moderna wird am 13.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 31.12.2025 - vorstellen.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass Moderna im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,544 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -2,910 USD je Aktie gewesen.

14 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 635,2 Millionen USD gegenüber 966,0 Millionen USD im Vorjahresquartal - das entspräche einem Verlust von 34,25 Prozent.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -7,834 USD je Aktie, gegenüber -9,280 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 21 Analysten durchschnittlich bei 1,91 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 3,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Moderna-Aktie springt an: Positive Ergebnisse aus Krebsimpfstoffstudie
Moderna-Aktie: So viel hätte eine Investition in Moderna von vor 5 Jahren gekostet
Moderna-Aktie unter Druck: FDA stoppt Prüfung des mRNA-Grippeimpfstoffs

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com,Ascannio / Shutterstock.com,Tada Images / Shutterstock.com

Nachrichten zu Moderna Inc

mehr Nachrichten