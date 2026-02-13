Moderna Aktie
WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079
|Erwartungen
|
13.02.2026 12:01:00
Ausblick: Moderna öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Moderna wird am 13.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 31.12.2025 - vorstellen.
16 Analysten schätzen im Schnitt, dass Moderna im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,544 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -2,910 USD je Aktie gewesen.
14 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 635,2 Millionen USD gegenüber 966,0 Millionen USD im Vorjahresquartal - das entspräche einem Verlust von 34,25 Prozent.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -7,834 USD je Aktie, gegenüber -9,280 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 21 Analysten durchschnittlich bei 1,91 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 3,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Moderna Inc
|
18:01
|Gute Stimmung in New York: mittags Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
16:29
|ROUNDUP/Nach Umsatzeinbruch: Moderna will 2026 wieder wachsen (dpa-AFX)
|
16:02
|Schwache Performance in New York: S&P 500 fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
13:47