Ausblick: Moderna stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Moderna gewährt einen Blick in die Bücher - damit rechnen Analysten.

Moderna wird sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass Moderna für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,033 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 27,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 142,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 102,9 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -8,670 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -7,260 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 2,09 Milliarden USD, gegenüber 1,94 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at