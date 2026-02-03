Ausblick: Modine Manufacturing legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Modine Manufacturing präsentiert am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,995 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,760 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 23,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 760,4 Millionen USD gegenüber 616,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,67 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,42 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 3,05 Milliarden USD, gegenüber 2,58 Milliarden USD im Vorjahr.

