Ausblick: Modine Manufacturing stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Modine Manufacturing wird am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

9 Analysten schätzen, dass Modine Manufacturing für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,30 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,950 USD je Aktie erwirtschaftet.

Modine Manufacturing soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 878,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 682,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,80 USD aus. Im Vorjahr waren 2,26 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 4,07 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at