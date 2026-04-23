Modulight Aktie
WKN DE: A3C4PU / ISIN: FI4000511506
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23.04.2026 07:01:06
Ausblick: Modulight legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Modulight wird am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,023 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Modulight noch -0,040 EUR je Aktie verloren.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,9 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 14,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,074 EUR im Vergleich zu -0,110 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 9,2 Millionen EUR, gegenüber 7,1 Millionen EUR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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