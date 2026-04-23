Ausblick: Modulight legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Modulight wird am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,023 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Modulight noch -0,040 EUR je Aktie verloren.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,9 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 14,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,074 EUR im Vergleich zu -0,110 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 9,2 Millionen EUR, gegenüber 7,1 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at