Ausblick: Modulight stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Modulight stellt am 20.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,025 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,020 EUR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Modulight im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,2 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 52,45 Prozent gesteigert.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,116 EUR, gegenüber -0,150 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 7,5 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 4,1 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at