Modulight Aktie

Modulight für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C4PU / ISIN: FI4000511506

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.02.2026 07:01:06

Ausblick: Modulight stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Modulight stellt am 20.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,025 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,020 EUR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Modulight im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,2 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 52,45 Prozent gesteigert.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,116 EUR, gegenüber -0,150 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 7,5 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 4,1 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Modulight Oyj Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Modulight Oyj Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Modulight Oyj Registered Shs 1,16 3,93% Modulight Oyj Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:22 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Freitag höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen