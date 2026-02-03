Moelis & Company Aktie

Moelis & Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XDZ8 / ISIN: US60786M1053

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Moelis Company (A) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Moelis Company (A) wird am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,835 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Moelis Company (A) noch 1,15 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,56 Prozent auf 441,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 438,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,69 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,78 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 1,49 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Moelis & Company (A)

Analysen zu Moelis & Company (A)

