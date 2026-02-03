Moelis & Company Aktie
WKN DE: A1XDZ8 / ISIN: US60786M1053
|
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: Moelis Company (A) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Moelis Company (A) wird am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,835 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Moelis Company (A) noch 1,15 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,56 Prozent auf 441,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 438,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,69 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,78 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 1,49 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Moelis & Company (A)
|
07:01
|Ausblick: Moelis Company (A) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Moelis Company (A) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Moelis Company (A) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Moelis Company (A) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Moelis & Company (A)
Aktien in diesem Artikel
|Moelis & Company (A)
|59,00
|-2,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Plus -- DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen höher
Der heimische Markt präsentiert sich mit Zuschlägen. Der deutsche Leitindex fällt ins Minus zurück. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Am Dienstag schließen die Börsen in Fernost mit Gewinnen.