Moelis & Company Aktie
WKN DE: A1XDZ8 / ISIN: US60786M1053
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Moelis Company (A) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Moelis Company (A) lädt am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 0,527 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,640 USD je Aktie erzielt worden.
9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent auf 321,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 306,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,08 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,94 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,68 Milliarden USD, gegenüber 1,54 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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