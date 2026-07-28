Moelis & Company Aktie
WKN DE: A1XDZ8 / ISIN: US60786M1053
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Moelis Company (A) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Moelis Company (A) gibt am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,617 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,530 USD je Aktie erzielt worden.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 387,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 5,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 365,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,09 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,94 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 1,71 Milliarden USD, gegenüber 1,54 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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