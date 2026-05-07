Mogo Aktie
WKN DE: A41XX7 / ISIN: CA68627G1046
|
07.05.2026 07:01:06
Ausblick: Mogo gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Mogo gibt am 07.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,090 CAD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,490 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mogo in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,59 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 16,9 Millionen CAD im Vergleich zu 17,6 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,280 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,350 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 69,6 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 68,1 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mogo Inc Registered shs
|
07:01
|Ausblick: Mogo gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
12.03.26
|Ausblick: Mogo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)