Ausblick: Mogo gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mogo gibt am 07.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,090 CAD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,490 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mogo in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,59 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 16,9 Millionen CAD im Vergleich zu 17,6 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,280 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,350 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 69,6 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 68,1 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at