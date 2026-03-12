Mogo Aktie

WKN DE: A41XX7 / ISIN: CA68627G1046

12.03.2026 07:01:06

Ausblick: Mogo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mogo öffnet am 12.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,100 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,430 CAD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mogo in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,73 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 16,3 Millionen CAD im Vergleich zu 18,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,480 CAD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,560 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 67,5 Millionen CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 71,2 Millionen CAD waren.

