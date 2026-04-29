Mohawk Industries Aktie

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WKN: 885067 / ISIN: US6081901042

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Mohawk Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Mohawk Industries wird am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 18 Analysten von einem Gewinn von 1,81 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,74 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 8,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,53 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,15 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,93 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 11,02 Milliarden USD, gegenüber 10,79 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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