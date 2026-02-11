Ausblick: Mohawk Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mohawk Industries wird am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

18 Analysten schätzen, dass Mohawk Industries für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,98 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,48 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 16 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,72 Prozent auf 2,68 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Mohawk Industries noch 2,64 Milliarden USD umgesetzt.

18 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 8,94 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 8,14 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 10,77 Milliarden USD, gegenüber 10,84 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at