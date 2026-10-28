Mohawk Industries Aktie
WKN: 885067 / ISIN: US6081901042
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Mohawk Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Mohawk Industries wird am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
18 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,58 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,75 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite soll Mohawk Industries 15 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,82 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Mohawk Industries 2,76 Milliarden USD umsetzen können.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,80 USD aus. Im Vorjahr waren 5,93 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 11,15 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 10,79 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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