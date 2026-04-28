Ausblick: MOIL gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MOIL wird am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 5,00 INR. Das entspräche einer Verringerung von 11,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 5,68 INR erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 12,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,86 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,33 Milliarden INR umgesetzt.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 16,13 INR je Aktie, gegenüber 18,76 INR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 16,15 Milliarden INR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 15,82 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at