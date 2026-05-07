MOL Hungarian Oil and Ga a Aktie

MOL Hungarian Oil and Ga a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW9C / ISIN: HU0000153937

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07.05.2026 07:01:06

Ausblick: MOL Hungarian Oil and Gas A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MOL Hungarian Oil and Gas A präsentiert am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 112,01 HUF. Im Vorjahresquartal waren 239,71 HUF je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,07 Prozent auf 2.216,14 Milliarden HUF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.171,24 Milliarden HUF in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 506,42 HUF je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 398,11 HUF je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 8.854,79 Milliarden HUF, gegenüber 8.696,28 Milliarden HUF im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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