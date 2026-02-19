Ausblick: MOL Hungarian Oil and Gas A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MOL Hungarian Oil and Gas A wird am 20.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 124,03 HUF je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -13,350 HUF je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2.209,67 Milliarden HUF – das würde einem Abschlag von 3,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2.295,70 Milliarden HUF erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 511,64 HUF, gegenüber 441,08 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 8.477,94 Milliarden HUF geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 9.178,68 Milliarden HUF generiert wurden.

