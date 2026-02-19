Ausblick: MOL Hungarian Oil and Gas A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MOL Hungarian Oil and Gas A äußert sich am 20.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,194 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte MOL Hungarian Oil and Gas A ein EPS von -0,020 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 15,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,95 Milliarden USD gegenüber 6,01 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,788 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,600 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 25,93 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 25,11 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at