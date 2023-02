Ausblick: MOL Hungarian Oil and Gas A präsentiert Quartalsergebnisse

MOL Hungarian Oil and Gas A veröffentlicht am 17.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 302,82 HUF je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 120,70 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 137,21 HUF je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 30,53 Prozent auf 2.310,40 Milliarden HUF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.769,96 Milliarden HUF erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1250,72 HUF je Aktie, gegenüber 674,84 HUF je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 9.502,56 Milliarden HUF. Im Fiskaljahr zuvor waren 5.959,31 Milliarden HUF erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at