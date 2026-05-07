MOL Hungarian Oil and Ga a Aktie

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WKN: 898178 / ISIN: US6084642023

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07.05.2026 07:01:06

Ausblick: MOL Hungarian Oil and Gas A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

MOL Hungarian Oil and Gas A öffnet am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,176 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 43,23 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,310 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,15 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 26,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,64 Milliarden USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,777 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,560 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 26,35 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 24,66 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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