MOL Hungarian Oil and Ga a Aktie
WKN DE: A2DW9C / ISIN: HU0000153937
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: MOL Hungarian Oil and Gas A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
MOL Hungarian Oil and Gas A äußert sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 174,05 HUF je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei MOL Hungarian Oil and Gas A noch ein Gewinn pro Aktie von 59,76 HUF in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll MOL Hungarian Oil and Gas A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2.208,74 Milliarden HUF abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.198,75 Milliarden HUF erwirtschaftet worden waren, um 0,45 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 501,49 HUF im Vergleich zu 398,11 HUF im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 8.694,59 Milliarden HUF, gegenüber 8.696,28 Milliarden HUF ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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