Ausblick: MOL Hungarian Oil and Gas A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MOL Hungarian Oil and Gas A lädt am 05.08.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 217,58 HUF je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 244,27 HUF je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 75,37 Prozent auf 2.516,30 Milliarden HUF. Im Vorjahresviertel hatte MOL Hungarian Oil and Gas A noch 1.434,86 Milliarden HUF umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 568,82 HUF, gegenüber 674,84 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 8.243,43 Milliarden HUF geschätzt, nachdem im Vorjahr 5.959,31 Milliarden HUF generiert wurden.

Redaktion finanzen.at