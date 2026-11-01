Mold-tek Packaging Aktie

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WKN DE: A2H62Z / ISIN: INE893J01029

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01.11.2026 07:01:06

Ausblick: Mold-tek Packaging stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mold-tek Packaging präsentiert in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,82 INR gegenüber 2,33 INR im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mold-tek Packaging in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,05 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,69 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 2,10 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,63 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 10,96 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 10,73 Milliarden INR, gegenüber 8,81 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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