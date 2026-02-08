Ausblick: Mold-tek Packaging stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mold-tek Packaging stellt am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,00 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mold-tek Packaging noch 4,11 INR je Aktie eingenommen.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,91 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Mold-tek Packaging für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,12 Milliarden INR aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 22,58 INR, gegenüber 18,22 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 9,01 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,81 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at