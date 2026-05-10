Mold-tek Packaging Aktie
WKN DE: A2H62Z / ISIN: INE893J01029
|
10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Mold-tek Packaging stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Mold-tek Packaging wird am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 5,00 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 2,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,90 INR erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,03 Prozent auf 2,23 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Mold-tek Packaging noch 2,03 Milliarden INR umgesetzt.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 21,53 INR im Vergleich zu 18,22 INR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 8,76 Milliarden INR, gegenüber 7,81 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mold-tek Packaging Ltd
|
07:01
|Ausblick: Mold-tek Packaging stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
08.02.26
|Ausblick: Mold-tek Packaging stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Mold-tek Packaging Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Mold-tek Packaging Ltd
|589,95
|-1,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.