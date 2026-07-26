Mold-tek Packaging Aktie
WKN DE: A2H62Z / ISIN: INE893J01029
|
26.07.2026 07:01:06
Ausblick: Mold-tek Packaging zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Mold-tek Packaging wird am 27.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 9,00 INR gegenüber 6,74 INR im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mold-tek Packaging in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,34 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,77 Milliarden INR im Vergleich zu 2,41 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 26,86 INR, wohingegen im Vorjahr noch 21,93 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,14 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 8,87 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mold-tek Packaging Ltd
|
07:01
|Ausblick: Mold-tek Packaging zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: Mold-tek Packaging stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
08.02.26
|Ausblick: Mold-tek Packaging stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)