Ausblick: Molina Healthcare stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Molina Healthcare lässt sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Molina Healthcare die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,39 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 10,83 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 5,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,43 Milliarden USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,14 USD je Aktie, gegenüber 8,92 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 44,51 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 45,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at