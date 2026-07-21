Molina Healthcare Aktie
WKN: 157781 / ISIN: US60855R1005
|
21.07.2026 07:01:06
Ausblick: Molina Healthcare stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Molina Healthcare lässt sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Molina Healthcare die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,39 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 15 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 10,83 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 5,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,43 Milliarden USD in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,14 USD je Aktie, gegenüber 8,92 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 44,51 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 45,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Molina Healthcare
|
07:01
|Ausblick: Molina Healthcare stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: Molina Healthcare präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.04.26
|Ausblick: Molina Healthcare stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.04.26
|Erste Schätzungen: Molina Healthcare mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
18.03.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
17.03.26
|S&P 500-Wert Molina Healthcare-Aktie: So viel hätte eine Investition in Molina Healthcare von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.03.26
|S&P 500-Papier Molina Healthcare-Aktie: So viel hätte eine Investition in Molina Healthcare von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)