Ausblick: Molina Healthcare stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Molina Healthcare wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 18 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,336 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Molina Healthcare noch 4,44 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,62 Prozent auf 10,88 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Molina Healthcare noch 10,50 Milliarden USD umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 13,91 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 20,42 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 44,90 Milliarden USD, gegenüber 40,65 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at