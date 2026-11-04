Ausblick: Molson Coors Beverage informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Molson Coors Beverage stellt am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 15 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,44 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Molson Coors Beverage -14,790 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Minus von 1,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,94 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,97 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,68 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -10,750 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,04 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 11,14 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net