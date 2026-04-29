Ausblick: Molson Coors Brewing C A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Molson Coors Brewing C A äußert sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,363 USD je Aktie gegenüber 0,590 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Molson Coors Brewing C A nach den Prognosen von 11 Analysten 2,33 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,30 Milliarden USD umgesetzt worden.

18 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,67 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -10,750 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 11,12 Milliarden USD, gegenüber 11,14 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at