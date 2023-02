Ausblick: Molson Coors Brewing C A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Molson Coors Brewing C A lädt am 21.02.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2022 endete.

Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,07 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Molson Coors Brewing C A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,810 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,64 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,62 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,89 USD je Aktie, gegenüber 4,15 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 10,73 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 10,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at