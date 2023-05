Ausblick: Molson Coors Brewing C A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Molson Coors Brewing C A wird am 02.05.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2023 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 15 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,258 USD. Dies würde einer Verringerung von 11,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Molson Coors Brewing C A 0,290 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 0,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,23 Milliarden USD gegenüber 2,21 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,08 USD, gegenüber 4,10 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 10,98 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,70 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at