Ausblick: Molson Coors Brewing C A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Molson Coors Brewing C A öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,44 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Molson Coors Brewing C A -14,790 USD je Aktie erwirtschaftet.

12 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,93 Milliarden USD gegenüber 2,97 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,31 Prozent.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,68 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -10,750 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 11,04 Milliarden USD, gegenüber 11,14 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net