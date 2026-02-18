Molson Coors Brewing C a Aktie
WKN: A0DQWU / ISIN: US60871R1005
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Molson Coors Brewing C A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Molson Coors Brewing C A wird am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,39 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten eine Verringerung von 0,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,72 Milliarden USD gegenüber 2,74 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,37 USD je Aktie, gegenüber 5,35 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 11,18 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 11,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
