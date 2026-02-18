Ausblick: Molson Coors Brewing Company (MCBC) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Molson Coors Brewing Company (MCBC) veröffentlicht am 18.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

16 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,15 USD. Das entspräche einer Verringerung von 17,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,39 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,72 Milliarden USD – ein Minus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Molson Coors Brewing Company (MCBC) 2,74 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 20 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,37 USD, gegenüber 5,35 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 11,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 11,63 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at