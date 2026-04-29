Ausblick: Molson Coors Brewing Company (MCBC) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Molson Coors Brewing Company (MCBC) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,363 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,590 USD je Aktie erzielt worden.

Molson Coors Brewing Company (MCBC) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,33 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,67 USD, gegenüber -10,750 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 11,13 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 11,14 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at