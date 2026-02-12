Momentum Group AB Registered b Aktie
WKN DE: A2DSQA / ISIN: SE0009922305
|
12.02.2026 07:01:06
Ausblick: Momentum Group Registered B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Momentum Group Registered B wird am 13.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,43 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Momentum Group Registered B einen Gewinn von 2,12 SEK je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Momentum Group Registered B in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,41 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,65 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 2,59 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,21 SEK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 5,47 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 9,56 Milliarden SEK, gegenüber 9,33 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
