Ausblick: Momentum Group Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Momentum Group Registered B wird am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,09 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Momentum Group Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 SEK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,75 Prozent auf 854,9 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 824,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,10 SEK, gegenüber 3,78 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 3,25 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 3,10 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at