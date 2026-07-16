Ausblick: Momentum Group Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Momentum Group Registered B äußert sich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,23 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 153,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Momentum Group Registered B 0,880 SEK je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Momentum Group Registered B im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,58 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,47 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 4,63 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,81 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,21 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 10,17 Milliarden SEK, gegenüber 9,55 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at