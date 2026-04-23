Ausblick: Momentum Group Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Momentum Group Registered B stellt am 24.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,923 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 171,47 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,340 SEK je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,33 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 4,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,23 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,44 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 5,21 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,06 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 9,55 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at