Momentum Group AB Registered b Aktie
WKN DE: A3DH17 / ISIN: SE0017562523
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Momentum Group Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Momentum Group Registered B wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,910 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 7,06 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,850 SEK je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,81 Prozent auf 792,4 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Momentum Group Registered B noch 735,0 Millionen SEK umgesetzt.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,48 SEK je Aktie, gegenüber 3,78 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 3,33 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 3,10 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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