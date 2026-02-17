Momentum Group AB Registered b Aktie
WKN DE: A3DH17 / ISIN: SE0017562523
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: Momentum Group Registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Momentum Group Registered B wird sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,918 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,650 SEK je Aktie vermeldet.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 815,9 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 9,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 745,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,05 SEK je Aktie, gegenüber 3,60 SEK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 3,12 Milliarden SEK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,87 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Momentum Group AB Registered Shs -B-
