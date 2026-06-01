Mom a Aktie
WKN DE: A3CWEW / ISIN: US4234031049
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01.06.2026 07:01:06
Ausblick: Momo A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Momo A präsentiert am 02.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 1,56 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Momo A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,280 USD in den Büchern gestanden.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 2,35 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 346,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,84 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,660 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 10,11 Milliarden CNY, gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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