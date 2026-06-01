Ausblick: Momo A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Momo A präsentiert am 02.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 1,56 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Momo A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,280 USD in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 2,35 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 346,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,84 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,660 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 10,11 Milliarden CNY, gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at