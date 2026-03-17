Mom a Aktie
WKN DE: A3CWEW / ISIN: US4234031049
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17.03.2026 07:01:06
Ausblick: Momo A präsentiert Quartalsergebnisse
Momo A wird am 18.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,36 CNY gegenüber 0,150 USD im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 2,56 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 366,7 Millionen USD erzielt wurde.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,82 CNY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,770 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 10,34 Milliarden CNY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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